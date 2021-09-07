أمنية طلال _ سجلت أرصدة الاحتياطي الأجنبي زيادة طفيفة خلال شهر أغسطس الماضي، بواقع 63 مليون دولار، بدعم من استفادة مصر من برنامج صندوق النقد الدولي لدعم السيولة العالمية الذي انعكس بحدوث طفرة كبيرة في أرصدة وحدات حقوق السحب الخاصة SDRs، لتقفز بما يزيد على 2.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه أرصدة العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي بنحو 2.55 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نمو أرصدة الاحتياطي الأجنبي إلى 40.67 مليار دولار بدعم حزمة صندوق النقد لتعزيز السيولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.