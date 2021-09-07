مصر تتعاقد مع CMA CGM لتشغيل محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية

دوت الخليج _ كشف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إنه تم التعاقد مع شركة الخطوط الملاحية الفرنسية «CMA CGM»، لإدارة وتشغيل مشروع محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري وإطلاعه علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض تحيا مصر والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة. كان وزير النقل قد قال في تصريحات سابقة أن المحطة توفر 1500 فرصة عمل مباشرة وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة وأنه من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع في أبريل 2022 ليتم التشغيل التجريبي في منتصف 2022.

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