البورصة تصعد 0.47% في بداية التعاملات .. والسبعيني يقفز بأكثر من 2%

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.47%، ليتداول عند مستوى 11116 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.41%، ليتداول عند مستوى 46.99 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.11% و 1.69% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 123.822 مليون جنيه على 162 شركة من خلال 5.631 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 63 شركة مقابل تراجع 14 بينما لم تتغير أسعار 85.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 3.486 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 6.215 مليون جنيه، مقابل 2.726 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.429 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 2.614 مليون جنيه، مقابل 185.230 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.059 مليون جنيه، منها 584.653 ألف جنيه للمؤسسات، و475.281 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العبور للاستثمار العقاري 40.01 44.27 10.65 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 44.61 48.3 8.27 المنصورة للدواجن 1.85 1.99 7.57 المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.777 0.824 6.05 الأهلي للتنمية والاستثمار 22.64 23.88 5.48

الأسهم الأكثر انخفاضا