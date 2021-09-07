وزير المالية: نحو 17 ألف مستورد شاركوا في منظومة التسجيل المسبق للواردات

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دوت الخليج _ قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن نحو 17 ألف مستورد قاموا بالتسجيل في منظومة التسجيل المسبق للواردات ACI، يمثلون 80% من حجم التجارة، من إجمالي نحو 24 ألف مستورد.
وأكد د. معيط أن التطبيق الإلزامي للنظام سيبدأ في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا النظام يعمل على تسهيل التجارة وحوكمتها.
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري وإطلاعه علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض تحيا مصر والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
وأوضح معيط، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد أحد روافد المشروع القومي لتطوير منظومة الإدارة الجمركية، التى تستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وأشار أنه جزء من منظومة متكاملة لتطوير تجارة مصر عبر الحدود بدأت بإعداد قانون جديد للجمارك شارك فى مراجعته المؤسسات الدولية، وتم طرحه للحوار المجتمعى قبل إصداره، وكذلك تم طرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعى مرتين، وتم التجاوب مع ملاحظات مجتمع الأعمال.
وأكد معيط، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI».
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