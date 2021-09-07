عشماوي: دراسة إنشاء منطقة لوجستية ببورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه

إسلام جابر _ استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لزيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية بالمحافظة.

وبحث عشماوي مع الغضبان، إنشاء مناطق لوجستية وتجارية ذات أنشطة متنوعة على أرض محافظة بورسعيد، مؤكدا أن المحافظة من المحافظات الواعد والجاذبة للاستثمار لما لها من مقومات نسبية خاصة فيما يتعلق بمنظومة التجارة.

وناقش عشماوي فكرة إنشاء منطقة تنموية على مساحة 25 فدان تصلح لإقامة مساحات تخزينية لوجستية وتجارية وإدارية لتوطين العديد من الأنشطة التجارية المختلفة لكافة أنواع السلع الغذائية منها وغير الغذائية، حيث تقع المنطقة اللوجستية على محور 30 يونيه بالمحافظة، ومن المقرر أن تبلغ الاستثمارات لهذه المنطقة 3 مليار جنيه وتوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

منتدى اقتصادي بشرق بورسعيد للترويج للفرص الاستثمارية بحضور كبار المستثمرين 16 سبتمبر الجاري

كما بحث “عشماوى “مع الغضبان، الاستعدادات الخاصة بانعقاد منتدى اقتصادي لشرق بورسعيد حيث ينطلق المنتدى اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارى ولمدة يومين ويهدف المنتدى الى التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية واللوجستية والتنموية والصناعية بحضور عدد من الوزراء والمستثمرين وأعضاء مجلس النواب ومجموعة من كبار المطورين ورجال الأعمال.

كما سيلقى المنتدى الضوء على أبرز الأنشطة والمشروعات التى تحتاجها المحافظة عامة وشرق بورسعيد خاصةً، بما يعود بالنفع على أبنائها فى المجالات المختلفة ضمن تطوير وتنمية منظومة قطاع التجارة فى مصر.

كما بحث رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع محافظ بورسعيد التعاون في إدارة وتشغيل المركز التجاري بوسط المدينة، حيث يقع المركز على مساحة اجمالية تصل الى 10 آلاف متر مربع ويصلح كأنشطة تجارية متنوعة في مجال تجارة المواد الغذائية والمنسوجات فضلاً عن الأجهزة الإلكترونية ويوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وباستثمارات قد تصل إلى 100 مليون جنيه.