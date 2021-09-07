هواوي تتعاون مع 500 جامعة حول العالم لتوفير تدريبات مكثفة للشباب في التحول الرقمي

إسلام فضل _ قالت هالة عرندا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر للعلاقات الحكومية، إن الشركة تعاونت مع 500 جامعة حول العالم لتوفير تدريبات مكثفة للشباب في مجالات التحول الرقمي.

وأضافت هالة خلال الحفل الختامي للبرنامج التدريبي “بذور من أجل المستقبل” في نسخته السابعة، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج حصل منذ بدايته في 2008 علي 120 أشادة من رؤساء الحكومات، وكبري شركات التكنولوجيا.

وأشارت إلي أن البرنامج يهدف إلي توفير تدريبات مكثفة للشباب المصري للتعرف على أحدث التكنولوجيا والحلول التي تقدمها هواوي في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء وغيرها، فضلا عن تطوير مهارات ريادة الأعمال والابتكار والتبادل الثقافي بين مصر والصين.

وكان تيم تشو شياوفنغ، الرئيس التنفيذي لقطاع شبكات الاتصالات في هواوي مصر، قال في مارس الماضي إنن في عام 2018، قمنا بإنشاء أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأولي في مصر لتنمية القدرات المعرفية لدى الشباب بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما قمنا في بداية أكتوبر 2019 بعقد المؤتمر السنوي الأول لـ iTB، ونهدف إلى إنشاء 100 أكاديمية في جميع أنحاء مصر خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تدريب 200 مدرب، واعتماد 4000 طالب، وتدريب 12000 شاب من مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.