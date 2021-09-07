بيتكوين تهوى 4% إلى 50.5 ألف دولار مع اتساع مبيعات العملات المشفرة

وكالات _ اتسعت عمليات بيع العملات المشفرة اليوم الثلاثاء، فيما تراجعت بيتكوين نحو 4% بينما نزلت منافستها الأصغر إيثر ما يزيد عن 6%.

وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها شهرة، 4% إلى 50516 دولارا، بعد أن زادت لأعلى مستوى منذ منتصف مايو فوق 52 ألف دولار في وقت سابق، في التعاملات الآسيوية.

وتراجعت إيثريوم بما يزيد عن 6% إلى 3666 دولارا.