بيتكوين تهوى 4% إلى 50.5 ألف دولار مع اتساع مبيعات العملات المشفرة

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وكالات _ اتسعت عمليات بيع العملات المشفرة اليوم الثلاثاء، فيما تراجعت بيتكوين نحو 4% بينما نزلت منافستها الأصغر إيثر ما يزيد عن 6%.
وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها شهرة، 4% إلى 50516 دولارا، بعد أن زادت لأعلى مستوى منذ منتصف مايو فوق 52 ألف دولار في وقت سابق، في التعاملات الآسيوية.
وتراجعت إيثريوم بما يزيد عن 6% إلى 3666 دولارا.
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