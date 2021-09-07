وزير التعليم العالي: نعمل على تأهيل الكوادر لتوفير احتياجات الدولة لتعزيز التحول الرقمي

إسلام فضل _ قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بأهمية التحول الرقمي في قطاع التعليم، وكذا بتعزيز بيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف عبد الغفار خلال الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الرائد “بذور من أجل المستقبل” في نسخته السابعة، أن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر التعليمية لتوفير احتياجات الدولة في هذا المجال.

وأشار إلي أنه تم التوسع في كليات الحاسبات والمعلومات سواء في الجامعات التقليدية أو أنظمة التعليم الجديدة في الجامعات الأهلية والدولية.

وأوضح أن الوزارة ايضًا حريصة على تشجيع إنشاء الجامعات المتخصصة مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التكنولوجية، كما يتم التنسيق مع الراغبين في إنشاء جامعات أن تشمل تخصصات المستقبل.