تويوتا اليابانية تخطط لإنفاق 13.7 مليار دولار لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية

بلومبرج _ تخطط شركة تويوتا موتور اليابانية لإنفاق 13.7 مليار دولار على توريد وتطوير بطاريات للسيارات الهجينة والكهربائية بحلول عام 2030، لتنضم بذك إلى شركات صناعة السيارات العالمية الأخرى التي تعمل على تعزيز الاستثمارات توقعا لزيادة الطلب.

وأعلن المسؤولون التنفيذيون في شركة تويوتا خلال مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت اليوم، أن الشركة ستخصص نحو تريليون ين لخطوط الإنتاج.

وسوف تسعى الشركة إلى إنشاء 70 خطا لبطاريات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، كما تهدف إلى تأمين 200 جيجاوات/ساعة من إمدادات البطاريات بحلول ذلك التاريخ، وذلك بزيادة عن هدفها السابق، وهو تأمين 180 جيجاوات/ساعة.