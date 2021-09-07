مال وأعمال

أزمة إمدادات الرقائق تدفع معنويات المستثمرين في ألمانيا للتراجع

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– أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعت للشهر الرابع علي التوالي في سبتمبر مع توقع المستثمرين أن تؤدي ندرة المواد الخام ونقص الرقائق إلى تباطؤ التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال معهد الأبحاث الاقتصادية زد.إي.دبليو، إن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين نزل إلى 26.5 من 40.4 نقطة في أغسطس آب. وتوقع استطلاع لرويترز تراجعا إلى 30.0.

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وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد في بيان “يتوقع خبراء السوق تحسن الوضع الاقتصادي. ولكن نطاق وآليات التعافي تقلصت كثيرا”.

وتابع “نقص الرقائق في قطاع السيارات وندرة الموارد في قطاع البناء أثرت على التوقعات في القطاعين كثيرا”.

وارتفع مقياس منفصل للمعهد للأوضاع الحالية إلى 31.9 من 29.3 في أغسطس مقارنة مع متوسط توقعات عند 34.0 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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