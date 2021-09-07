محمد الدماطي: 600 ألف قطعة الإنتاج اليومي المستهدف لشركة دومتي من خطي المخبوزات والكرواسون

رنا ممدوح _ قال محمد الدماطي العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، أن حجم الإنتاج المستهدف من الخطين المتعاقد عليهم مع شركة AMF الأمريكية تبلغ 600 ألف قطعة يوميا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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