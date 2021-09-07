مال وأعمال

أبوظبي الأول يستعين بمورجان ستانلي لبيع حصة في ماجناتي للمدفوعات

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العربية نت _ شرع بنك أبوظبي الأول في بيع حصة في شركة ماجناتي للمدفوعات، في صفقة محتملة قد تُقدر قيمة الوحدة بنحو مليار دولار.

ويعمل البنك الإماراتي مع مورجان ستانلي للترويج للصفقة مع المستثمرين المحتملين، وفقاً لمصادر مطلعة تحدث لوكالة “بلومبرج”.

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وقالت المصادر إن البيع قد يجذب اهتمام الشركات في الصناعة المالية وكذلك شركات الاستثمار المباشر.

ووفقاً لمصادر بلومبرج”، فإن بنك أبوظبي الأول يفكر في الاحتفاظ بحصة في ماجناتي بعد الوصول لاتفاق مع أي طرف.

كما أكدت المصادر على أن المداولات جارية، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن الحصة المتوقع التخارج منها.

وأكمل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، اقتطاع أعمال المدفوعات الخاصة به إلى شركة تابعة مملوكة له بالكامل في أبريل.

ومن المقرر أن أي بيع من شأنه أن يضيف إلى فورة من الصفقات في صناعة المدفوعات العالمية، مدفوعة جزئياً من قبل البنوك التي تسعى إلى تفريغ العمليات في الوقت الذي تكافح فيه للتنافس مع مقدمي الخدمات المتخصصين.

وفي عام 2015، اشترت شركتا الأسهم الخاصة واربورج بينكوس وجنرال أتلانتيك حصة في نتورك إنترناشونال هولدنجز، وهي شركة مدفوعات مدعومة من بنك الإمارات دبي الوطني، قبل إدراج الشركة في لندن بعد أقل من أربع سنوات.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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