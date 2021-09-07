33.8 مليار جنيه حجم الإصدارات الجديدة للأسهم والسندات في الربع الثاني

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع حجم الإصدارات الجديدة في السوق الأولي، على صعيد إصدارات الأسهم والسندات، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بمعدل نمو بلغ 59.39%، بحسب بيانات التقرير ربع السنوي للأنشطة المالية غير المصرفية.

وسجل إجمالي قيمة إصدارات الأسهم والسندات 33.836 مليار جنيه في الربع الثاني من 2021، مقارنة بنحو 21.228 مليار جنيه في الربع المنظر بعام 2020.

وأشارت الرقابة المالية في تقريرها، إلى زيادة إصدارات أسهم تأسيس الشركات -الاستثمارات الجديدة- بنسبة 241.5% خلال الربع الثاني من 2021، بقيمة بلغت 8.194 مليار جنيه، مقابل 2.399 مليار جنيه في الربع المناظر في سنة 2020.

وزادت قيمة أسهم زيادة رأس المال بالسوق الأولي خلال الربع الثاني من 2021 بمعدل 36.71%، مسجلة نحو 24.761 مليار جنيه، مقابل 18.112 مليار جنيه في الربع الثاني من 2020.

وعلى صعيد إصدارات سندات التوريق، فقد بلغ حجم الإصدارات في الربع الثاني من العام الجاري نحو 881 مليون جنيه، مقابل 716.97 مليون في الربع الثاني من 2020، بنسبة زيادة بلغت 22.88%.

ولفتت الرقابة المالية في تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى أن إصدارات السندات زادت من حيث القيمة خلال الربع الثاني من عام 2021، إلا أنها تراجعت من حيث عدد الإصدارات، إذ شهد الربع الثاني في 2020، طرح إصدارين لسندات التوريق بقيمة إجمالية 716.97 مليون جنيه، بينما تم طرح إصدار واحد خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة بلغت 881 مليون جنيه.