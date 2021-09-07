المصرف المتحد يبدأ صرف التمويل متناهي الصغر عبر محفظة UB الرقمية

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إسلام فضل _ قال المصرف المتحد، إنه بدأ صرف التمويل متناهي الصغر وتحصيل أقساطه الشهرية عبر محفظة UB الرقمية.
وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن عميل تقدم بفرع الزقازيق يطلب الحصول علي تمويل متناهي الصغر بغرض التوسع في نشاطةالتجاري، وقرر أن يحصل علي التمويل من خلال محفظة UB الرقمية وبدأ في اكتشاف تقنيات عمل المحفظة الرقمية.
وأوضحت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب المصرف المتحد، أن المحافظ الرقمية تعد أحد الآليات المالية الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول المالي خاصة بين 8 فئات مختلفة هم : الشباب والمراة ورواد الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذوي الهمم وكبار السن في المجتمع المصري. وذلك لما توفره من وقت وجهد وتكلفة للعملاء.
وذكرت أن هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار المالي كأحد أساسيات النمو المستدام للمجتمع وبين توسيع قاعدة الشمول المالي خاصة للفئات المهمشة.
وثمنت كشميري جهود البنك المركزي المصري المصري التي اتخذها لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي منها.
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