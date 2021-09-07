التجاري الدولي يحقق لقب جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد مشاهدين لفيديو بث مباشر

توجت جهود البنك التجاري الدولي – مصر CIB، لتثقيف الشباب حول الشمول المالي بإنشاء فيديو على موقع يوتيوب تم بثه على القناة الرسمية للبنك، والذي حصل على لقب جينيس للأرقام القياسية العالمية من حيث عدد المشاهدين المباشر.

وأشار البنك في بيان، أنه طالما آمن بقدرات الشباب وأخذ يستثمر في تنميتها كوسيلة حقيقية للمساهمة الاجتماعية.

أضاف أنه بالنظر إلى الوضع الحالي الذي نمر به في ظل انتشار الوباء، فقد اعتبر البنك أن التدريب الافتراضي عن بعد هو أفضل وسيلة للتواصل مع الطلاب الجامعيين، خاصة في موضوع يعد من أهم الموضوعات المدرجة في خطة أعمال الشمول المالي.

ولفت أن البرنامج الصيفي ركز حول الموضوع السابق ذكره، والذي تضمّن محاضرات وجلسات متعددة من وجهات نظر مختلفة، لإعطاء فكرة عامة وشاملة عن الشمول المالي، وأهمية محو الأمية المالية، والعلاقة بين الشمول المالي والتنمية الاقتصادية، والتعرُّف على المنتجات والخدمات المصرفية التي ساعدت في الشمول المالي، والعلاقة بين الاستدامة والشمول المالي.

ونوه التجاري الدولي أنه تم دعم البرنامج من قبل البنك المركزي المصري المصري والإدارة العليا للبنك. كما عرض البرنامج تنفيذًا واقعيًا للشمول المالي من خلال إصدار بطاقات ميزة والمحافظ الذكية لخريجي البرنامج.

وأشار أن أكثر من 35,000 طالب من مختلف الجامعات قاموا بالتقديم على البرنامج، وتم قبول حوالي 10,000 من هؤلاء الطلاب وتخرجوا، ولازال هناك المزيد من الجولات القادمة من قبل CIB لاستيعاب الطلاب الجامعيين المهتمين.

وأوضح أنه تم إعداد فيديو تعليمي عن الشمول المالي وبثه مباشرةً على قناة اليوتيوب الخاصة بالبنك التجاري الدولي كتتويج لنجاح البرنامج الصيفي، والذي حصل على لقب جينيس للأرقام القياسية عن أكبر عدد مشاهدين لبث مباشر لفيديو متعلق بالشمول المالي عبر يوتيوب.