- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع المملوكة بنسبة 99.8% لشركة السويدي إليكتريك عقدين لتنفيذ مشروع إنشاء 3 محطات محولات بوسط وشمال سيناء، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الإجمالية للعقدين بلغت 1.150 مليار جنيه ، موضحه أن المشروع بنظام تسليم المفتاح.
وأضافت أن العقد الأول يبلغ قيمته 970 مليون جنيه يقضي بتنفيذ مشروع إنشاء محطتي محولات WPS1 &WPS2 جهد KV 22/66/220 سعه 40*6+175*3 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز.
وأشارت إلى أن العقد الثاني البالغ قيمته 180 مليون جنيه يقضي بتنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات WPS3 جهد KV 66/22 سعه 40*3 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز.
وبحسب البيان، يشمل نطاق أعمال السويدي للتجارة والتوزيع التصميم والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم التشغيل خلال 16 شهرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السويدي للتجارة توقع عقدين لتنفيذ مشروع إنشاء 3 محطات محولات بقيمة 1.2 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.