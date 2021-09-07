السويدي للتجارة توقع عقدين لتنفيذ مشروع إنشاء 3 محطات محولات بقيمة 1.2 مليار جنيه

رنا ممدوح _ وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع المملوكة بنسبة 99.8% لشركة السويدي إليكتريك عقدين لتنفيذ مشروع إنشاء 3 محطات محولات بوسط وشمال سيناء، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الإجمالية للعقدين بلغت 1.150 مليار جنيه ، موضحه أن المشروع بنظام تسليم المفتاح.

وأضافت أن العقد الأول يبلغ قيمته 970 مليون جنيه يقضي بتنفيذ مشروع إنشاء محطتي محولات WPS1 &WPS2 جهد KV 22/66/220 سعه 40*6+175*3 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز.

وأشارت إلى أن العقد الثاني البالغ قيمته 180 مليون جنيه يقضي بتنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات WPS3 جهد KV 66/22 سعه 40*3 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز.

وبحسب البيان، يشمل نطاق أعمال السويدي للتجارة والتوزيع التصميم والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم التشغيل خلال 16 شهرا.