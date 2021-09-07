البورصة تصعد 0.23% ختام التعاملات .. وأحجام التداولات تتجاوز 1.4 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.23%، وأغلق عند مستوى 11089 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.04%، ليتداول عند مستوى 46.78 جنيه.

وقفز كلام EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.24% و 1.86% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.405.221 مليار جنيه، على 196 شركة من خلال 47.044 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 115 شركة مقابل تراجع 49 بينما لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 13.547 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 47.351 مليون جنيه، مقابل 33.803 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 5.609 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 6.645 مليون جنيه، مقابل 1.035 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.156 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 20.172 مليون جنيه، مقابل 1.015 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الدلتا للتأمين 37.65 45.18 20 الإسماعيلية مصر للدواجن 10.98 13.17 19.95 العربية للمحابس 2.92 3.3 13.01 أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.285 0.32 12.28 أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 30.72 33.99 10.64

الأسهم الأكثر انخفاضا