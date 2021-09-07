الرقابة المالية: 5.12 مليار جنيه إجمالي تعويضات التأمين في 3 شهور

شهدت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني، لفرع تأمينات الحياة، ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2021، لتبلغ نحو 2.806 مليار جنيه، مقابل نحو 1.651 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 69.93%، بحسب بيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التعويضات التي تحملتها شركات التأمين والجمعيات، نحو 5.126 مليار جنيه في الربع الثاني من 2021، مقابل 5.074 مليار جنيه، بنسبة زيادة 1%، وجاء ذلك بدعم من تراجع قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى نحو 2.32 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.423 مليار جنيه في ذات فترة المقارنة، متراجعة بنسبة 32.21%.

وعلى صعيد الأقساط المحصلة، أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية، ارتفاعها إلى 12.505 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2021، مقابل 9.08 مليار جنيه في الربع المقارن العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 37.68%.

وارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 5.428 مليار جنيه، مقابل حوالي3.567 مليار جنيه بزيادة نسبتها 52.19%، كما زادت أقساط تأمينات الحياة – الأشخاص وتكوين الأموال، إلى نحو 7.08 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.516 مليار جنيه بمعدل زيادة 28.3%، في ذات فترة المقارنة.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمين التجاري بلغت 11.332 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2021، مقابل 7.403 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2020، بنسبة نمو 53%، فيما تراجعت الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي إلى 1.173 مليار جنيه مقابل 1.679 مليار جنيه، بنسبة تراجع 30.16%.

وسدد نشاط التأمين التجاري تعويضات بقيمة 4.515 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل تعويضات 4.741 مليار جنيه في الربع المقارن العام الماضي، بنسبة تراجع 4.78%.

فيما ارتفعت التعويضات المسددة من قبل نشاط التأمين التكافلي بنسبة 83.76% لتبلغ قيمتها 611.2 مليون جنيه، مقابل 332.6 مليون جنيه.