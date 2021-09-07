النقل تسند أعمال تنفيذ محطتين و4 كباري بمشروع القطار السريع لمجموعة حسن علام

أسندت وزارة النقل لشركات تابعة لشركة حسن علام القابضة الأعمال الإنشائية لمحطتين رئيسين و2 كوبري لسير القطار السريع كذلك 2 كوبري لسير السيارات لمشروع القطار السريع.

وقال بيان المجموعة، إن شركة حسن علام للإنشاءات، تشارك في أعمال إنشاء محطتين لمشروع القطار الكهربائي السريع، متمثلة في محطتى العلمين ووادي النطرون.

كما تعمل شركة حسن علام للطرق والكباري خلال هذا المشروع على تنفيذ أربع كباري، الأول كوبري لسير السيارات ” الطريق الدائري الأقليمي”بطول 195 متر، وعرض 70متر، والثاني لسير السيارات أيضاً وهو “طريق المحاجر” بطول 520 متر، وعرض 30 متر، والثالث لسير القطار بطول 1000متر والعرض 13.3 متر، بالإضافة إلى كوبري رابع لسير القطار أيضاً وهو “كوبري قطار 6 أكتوبر فائق السرعة” بطول 3000متر، وعرض 13.3 متر، بقيمة أعمال تقدر بــ 220 مليون دولار.

ومن جانبه، قال المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن هذا المشروع يمثل واحداً من المشروعات القومية الهامة التي تعمل الحكومه المصرية على تنفيذها في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وسائل نقل جماعي ميسرة لكافة المواطنين، وتسعى شركة حسن علام للمشاركة في مثل تلك المشروعات الكبرى بما تملكه من إمكانيات و كفاءات.

وأضاف علام أن المشاركة بالمشروع تأتي في إطار استراتيجية الشركة وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في المشاريع القومية العملاقة، وحرصها على إثراء وتنشيط قطاع النقل في مصر بما يتناسب مع مقومات مصر الفريدة والمتنوعة، وسيتم تنفيذ المشروع وفقاً لاستراتيجية الحكومة لتطوير خدمات النقل الجماعي.

ويهدف المشروع لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية، كما يساهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

كما يساهم المشروع في تنمية محور وادي النطرون، ومحور الضبعة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وكذلك نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى الآخر الإسكندرية على البحر المتوسط.