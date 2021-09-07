الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بفعل مخاوف التباطؤ الاقتصادي

– استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء، إذ طغت مخاوف بشأن تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي بظلالها على آمال بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على سياسات التيسير لفترة أطول بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 4.15 نقطة، أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 35373.24 نقطة

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.05 نقطة إلى 4535.38 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 12.47 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 15375.98 نقطة.