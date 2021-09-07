- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء، إذ طغت مخاوف بشأن تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي بظلالها على آمال بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على سياسات التيسير لفترة أطول بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 4.15 نقطة، أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 35373.24 نقطة
ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.05 نقطة إلى 4535.38 نقطة.
وربح المؤشر ناسداك المجمع 12.47 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 15375.98 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بفعل مخاوف التباطؤ الاقتصادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.