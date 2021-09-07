شركات التمويل العقاري تضخ 1.38 مليار جنيه لصالح 1488 مستفيد

ضخت شركات التمويل العقاري 1.386 مليار جنيه قروضا جديدة بالسوق في الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية يونيو 2021، لصالح نحو 1488 عميلا مستفيدا، بحسب بيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وأظهرت بيانات الرقابة المالية الصادرة اليوم الثلاثاء، نموا ملموسا في حجم عمليات الشركات العاملة بالتمويل العقاري، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت إجمالي التمويلات في ذات الفترة من عام 2020 نحو 435.2 مليون جنيه فقط لصالح 601 عميل مستفيد.

وارتفع عدد المستفيدين من برامج تمويل شركات التمويل العقاري بنسبة 147.6%، كما زادت حجم التمويلات الممنوحة بنسبة 218.54% خلال نفس فترة المقارنة.

وتوزعت عمليات التمويل العقاري في الربع الثاني من العام الجاري بحسب نوع العميل على النحو التالي، حجم المحافظ المشتراه 890.6 مليون جنيه، وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري 60.5 مليون جنيه، العميل العادي 435.2 ملبيون جنيه.

وكشفت بيانات الرقابة المالية، عن استحواذ العملاء فئة دخل فوق 3500 جنيه على نحو 81.59% من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال الربع الثاني من العام 2021، فيما بلغ نصيب فئة الدخل فوق 2500 وحتى 3500 نحو 9.54%، أما فئة الدخل حتى 2500 حصلت على 8.87% من التمويلات.

وبحسب مساحة الوحدات، بلغ عدد الوحدات العقارية الممولة بمساحة أكبر من 86 متر مربع نحو 1305 وحدة، خلال الربع الثاني من 2021، بنسبة بلغت 87.7%، فيما بلغ عدد مساحات بين 66 و86 متر مربع نحو 144 وحدة، وفئة مساحات من 0 إلى 66 متر مربع 39 وحدة.