غدا.. سريان الضوابط الجديدة للتحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين

محمد مصطفى _ نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لوثائق التأمين، بإلزام شركة التحصيل بإيداع المتحصلات في حسابات شركة التأمين البنكية خلال موعد غايته 5 أيام من تاريخ التحصيل أو بحد أقصى شهر من تاريخ الإصدار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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