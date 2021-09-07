جمعية المحللين الفنيين: آلية احتساب سعر الإقفال بعد التطوير تعبر عن أداء السوق الفعلي

رنا ممدوح – ثمنت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إدارة البورصة بتطوير وتطبيق آلية احتساب سعر الإقفال بما يشمله من جلسة للمزايدة قبل نهاية الجلسة.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن هذا التطوير كان مطلب الجمعية ليكون سعر الإقفال أكثر تعبيرًا عن الأداء الفعلي للسوق في نهاية جلسة التداول اليومية.

وأضافت أن تطوير آلية احتساب سعر الإقفال يتيح تقييم محافظ العملاء بطريقة منضبطة تعكس التحركات السعرية الفعلية للأوراق المالية بدلا من متوسطات قد تكون بعيدة عن أسعار التنفيذ بنهاية الجلسة.

ووفقا للبيان، تضمنت التعديلات التي أدخلتها إدارة البورصة المصرية: ضم الحدود السعرية لتكون 20% بدلا من تقسيمها بين الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول المستمر، وهو الإجراء الاحترازي الذي كان متبعا منذ 2011.

وتوقعت الجمعية أن يسهم هذا التطوير في انعكاس الأخبار في أسعار التداول بصورة أفضل ليسهم في زيادة كفاءة السوق.

وأكدت أن من شأن عملية التطوير التي أجرتها إدارة البورصة المصرية، والخاصة بتحديد سعر الإقفال، أن تسهل عمل المحللين الفنيين و المستثمرين أيضًا؛ من خلال الحصول على البيانات بالصورة التي يمكن الإعتماد عليها في تحليل أداء السوق والخروج بالتوصيات المناسبة.

وقالت إنها تتطلع الجمعية المصرية للمحللين الفنيين لاستمرار التعاون المثمر مع إدارة البورصة لما هو في صالح سوق الأوراق المالية المصري، و تفعيل دور السوق كمنصة هامة للتمويل و الاستثمار، وكذلك الدعم القوي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية.