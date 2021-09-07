العقارات والأراضي تحافظ على صدارة سوق التأجير التمويلي بعقود قيمتها 15.7 مليار جنيه

دوت الخليج – شهدت سوق التأجير التمويلي نشاطا ملموسا في الربع الثاني من عام 2021؛ لترتفع قيمة العقود المبرمة إلى 19.18 مليار جنيه، مقابل نحو 9.292 مليار جنيه في الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو تفوق 106%.

كما تضاعفت أعداد العقود المبرمة لتبلغ 942 عقدا مقابل 482 بنسبة نمو 95.44%، حسبما كشف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتصدر قطاع العقارات والأراضي نشاط سوق التأجير التمويلي في الربع الثاني من 2021، بحصة سوقية 82.25% وبقيمة عقود بلغت 15.776 مليار جنيه، مقابل عقود قيمتها 7.395 مليار جنيه بحصة سوقية 79.59% في الفترة المقارنة العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، جاءت سيارات النقل في المرتبة الثانية بحصة سوقية 4.57% بعقود قيمتها 877.3 مليون جنيه، تلاها المعدات الثقيلة بحصة 4.11% بقيمة عقود 787.7 مليون جنيه، ثم الآلات والمعدات بحصة 2.48% بقيمة 476.4 مليون جنيه.

وعلى صعيد الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي، اعتلت شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول المالية صدارة قائمة الشركات بحصة سوقية بلغت 17.33%، وجاءت شركة كوربليس في مركز الوصافة بحصة سوقية 15.76%، وفي المركز الثالث جاءت شركة بي إم ليس بحصة 10.93%، تلاها في المركز الرابع جلوبال كورب للخدمات المالية بحصة 10.04%، وفي المركز الخامس جي بي للتأجير التمويلي بحصة 5.3% من إجمالي العقود المبرمة خلال الربع الثاني من 2021.

ونوه تقرير هيئة الرقابة المالية إلى بلوغ عدد شركات التأجير التمويلي التي تقل الحصص السوقية لها عن 3% من قيمة العقود المبرمة نحو 24 شركة في الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية يونيو 2021، مقابل 16 شركة في الفترة المماثلة من العام السابق.