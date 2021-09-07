ميركل: الاقتصاد الألماني صمد على نحو جيد والتعافي من كورونا واضحا

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وكالات – قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الألماني صمد على نحو جيد خلال جائحة كوفيد-19 وإن التعافي واضح في قطاعات من بينها قطاع السيارات، حتى إذا كانت هناك بعض الاختناقات.
وقالت ميركل، في كلمة خلال افتتاح معرض ميونيخ للسيارات “أعتقد أننا اجتزنا الجائحة على نحو جيد حتى الآن، سواء من حيث النواحي الصحية أو الجوانب الاقتصادية.
وأضافت: “نريد أن ينتعش الاقتصاد وينمو، أعتقد أننا يمكن أن نرى ذلك في قطاع السيارات، حتى إذا كانت بعض الاختناقات تلقي بظلالها في الوقت الحاضر”.
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