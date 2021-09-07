انتخاب مصر عضوا أصيلا عن الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

دوت الخليج – شهد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ47، برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر عضوا احتياطيا، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

كما جرى انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر، ومنير البساط من لبنان عضوين أصيلين، وسعيدة نغزة عضوا احتياطيا من الجزائر، عن فريق أصحاب الأعمال.

وشهد المؤتمر انتخاب يعقوب بن يوسف من البحرين، وحفيظ حفيظ، من تونس عضوين أصيلين، وعاشور تلي، من الجزائر عضوا احتياطيا، عن فريق العمال .

كما جرى تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة عن فريق الحكومات من الجزائر والأردن، ومصر، والعراق، ولبنان، أعضاء أصليين، والبحرين وفلسطين أعضاء احتياطيين، وعن فريق أصحاب الأعمال: أحمد جامع خليفة القيزي من الإمارات، وعن فريق العمال: أشرف حسن الأعور من فلسطين.

وشكلت لجنة الحريات النقابية من دولة فلسطين عضوا أصيلا عن الحكومات، ومحمدو ولد سيدي من موريتانيا عضوا أصيلا عن أصحاب الأعمال، وبطرس سعادة من لبنان عضوا أصيلا عن العمال.

كما جرى تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية عن الحكومات من: حياة بنتو إسماعيل من تونس، ورابحة الدابس من الأردن، ويحيى وهيبة من الجزائر، وسعيدة إدلدوش من المغرب، وهدى ناصر الكواري من قطر.

وعن فريق أصحاب الأعمال: آيات بنت أحمد سليمان من السعودية، ولجينة محسن من سلطنة عمان، وسحر غدار من لبنان، وشيماء بهاء الدين من مصر، ونرجس لوباريس من المغرب.

أما فريق العمال فضم: حصة عبيد من الإمارات، ومارييت خوري من سوريا، وإسراء حسن من العراق، وسمر الحياري من الأردن، وسولاف درويش من مصر.