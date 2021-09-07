بيتكوين تهبط بأكثر من 12% والسلفادور تعتمدها عملة رسمية في البلاد

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وكالات – هبط سعر العملة المشفرة بتكوين اليوم الثلاثاء بأكثر من 12%، فيما اعتبرتها دولة السلفادور عملة قانونية.
وأصبحت السلفادور أول دولة تقبل عملة “بيتكوين” الرقمية عملة رسمية في البلاد، في خطوة دفعت إلى طرح نقاش بشأن فرص ومخاطر استخدام العملة المشفرة.
وسيكون لزاما على المتاجر، قدر الإمكان، قبول العملات الرقمية المثيرة للجدل كوسيلة قانونية للدفع اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وثمة توقعات أن يلجأ ملايين الأشخاص إلى تحميل تطبيق المحفظة الرقمية الجديد للحكومة، والذي يمنح ما قيمته 30 دولارا من عملات البيتكوين مجانا لكل مواطن.
ويشتري مستخدمو بيتكوين في شتى أرجاء العالم ما قيمته 30 دولارا من العملات الرقمية من أجل الدعم والمساعدة في تعزيز قيمة العملة المضطربة.
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