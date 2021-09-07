الرقابة المالية: 4.88 مليار جنيه حجم عمليات التخصيم في الربع الثاني

دوت الخليج – كشفت هيئة الرقابة المالية عن تحقيق نشاط التخصيم نموا بمعدل 47.5% بنهاية يونيو 2021، بإجمالي حسابات مدينة وأوراق تجارية مشتراه 8.4 مليار جنيه لصالح عدد 398 شركة، مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه في نهاية يونيو السابق له لصالح 368 شركة.

وأشارت الهيئة، في تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة بلغ نحو 4.88 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، موزعة بواقع 2.616 مليار جنيه بدون حق الرجوع، ونحو 2.263 مليار جنيه مع حق الرجوع.

وسجلت الأوراق المخصمة نموا نسبته 168.9% خلال الربع الثاني من العام، إذ بلغت نحو 1.814 مليار جنيه في الفترة المثيلة من العام السابق 2020.

ولفتت الرقابة المالية إلى ارتفاع عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة إلى 23 شركة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 15 فقط في يونيو السابق له.

وعلى صعيد الحصص السوقية لشركات التخصيم خلال الربع الثاني من 2021، جاءت شركة هيرميس للتخصيم في الصدارة بحجم أوراق مخصمة 1.02 مليار جنيه وحصة سوقية 20.9%، وفي المركز الثاني درايف للتخصيم بأوراق مخصمة 878 مليون جنيه بحصة 17.84%.

واحتلت الشركة المصرية للتخصيم المركز الثالث بأوراق مخصمة 815 مليون جنيه بحصة 16.6%، تلتها شركة كيو إن بي 644 مليون جنيه بحصة 13%، ثم بي إم للتأجير التمويلي 429 مليون جنيه بحصة 8.7%.