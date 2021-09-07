البتكوين تهبط بأكثر من 10% مع اعتماد السلفادور لها عملة قانونية

وكالات – انخفض سعر البتكوين يوم الثلاثاء بعدما اختراق حاجز 52 ألف دولار في وقت متأخر من يوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو.

وتأتي حركة السعر في اليوم الذي تستعد فيه السلفادور لاعتماد أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية كعملة قانونية، لتصبح أول دولة تفعل ذلك.

وقالت بورصة العملات المشفرة في تحديث على تويتر في وقت متأخر من الصباح إن مستخدمي Coinbase يواجهون معاملات متأخرة أو ملغاة “بأسعار مرتفعة”.

وقالت Kraken، وهي بورصة تشفير رئيسية أخرى، في نفس الوقت تقريبًا إنها تحقق في التأخيرات للمستخدمين الذين يستخدمون طرق التمويل الفوري بالإضافة إلى مدفوعات البطاقات الفاشلة.

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عطلت السلفادور، Chivo محفظة البتكوين التي تديرها الحكومة، لزيادة سعة الخوادم، والتي كانت تعيق المستخدمين الجدد من تثبيتها، حسبما أعلن رئيس السلفادور نيب بوكيلي في تغريدة في حوالي الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال: “أي بيانات يحاولون إدخالها في هذا الوقت ستسبب لهم خطأ”. “هذه مشكلة مباشرة نسبيًا ، لكن لا يمكن إصلاحها مع توصيل النظام.”