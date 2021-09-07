آبل تحدد 14 سبتمبر لإطلاق أجهزة iPhone الجديدة

وكالات – أرسلت آبل دعوات إلى وسائل الإعلام لحضور حدثها السنوي في 14 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تطلق الشركة أجهزة iPhone جديدة.

يمكن أن تطلق آبل أيضًا طرزًا جديدا من Apple Watch و AirPods.

وتصدر آبل ساعات Apple على أساس سنوي ومن المقرر أن تخضع AirPods للمراجعة منذ إصدار آخر تحديث في عام 2019.

وسيتم بث إطلاق آبل على موقع الويب الخاص بها.

تعلن شركة آبل عادةً عن أجهزة iPhone الجديدة في سبتمبر.

ولكن في العام الماضي وبسبب الوباء؛ أعلنت شركة Apple عن iPhone 12 في أكتوبر.

و تم استخدام حدث سبتمبر بدلاً من ذلك للكشف عن Apple Watch Series 6 و Apple Watch SE وأجهزة iPad الجديدة وخدمة اشتراك فئة تمارين البث ومجموعة من خدمات Apple الأخرى تسمى Apple One.