لجنة حكومية لتحفيز إدراج الشركات بسوق الأسهم السعودية

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العربية دوت نت – أعلن السعودية تشكيل لجنة حكومية تضم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة تداول السعودية؛ لإيجاد محفزات للشركات للإدراج بالسوق السعودية والمساهمة في عمليات الإدراج، فيما جرى تخصيص 12 حافزا أساسيا ومكملا لذلك.
يأتي في مقدمة الحوافز: إضافة وزن إضافي للشركات المدرجة في نظام المشتريات والمشاريع الحكومية، والمحتوى المحلي، وزيادة سقف الاقتراض لدى صندوق التنمية الصناعي والعقاري.
كذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم بين تداول السعودية واتحاد الغرف التجارية تهدف لزيادة التكامل في تبادل المعلومات حول السوق المالية، وبناء قدرات الشركات الوطنية للدخول للسوق المالية وتمكينها للإدراج.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% ليكسب 6.43 نقطة، ويقفل عند مستوى 11414.34 نقطة، الذي يعد المستوى الأعلى للمؤشر منذ 17 يناير 2008، وبتداولات يومية بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة بجلسة اليوم أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.
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