أرامكو توقع 22 مذكرة تفاهم ضمن برنامج نماءات للاستثمارات الصناعية

العربية دوت نت – أعلنت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء عن توسعات كبيرة في برنامجها للاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو)، بتوقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة، بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك، تركز على بناء القدرات في أربعة قطاعات رئيسة: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة.

ويهدف (نماءات) إلى الاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة في المملكة لخلق قيمة جديدة ودفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.

وتشمل مذكرات التفاهم الـ 22 الجديدة الموقعة ضمن برنامج (نماءات):

سولفاي ــ مذكرة تفاهم تهدف لمتابعة تطوير المواد اللا معدنية المتقدمة وتوطين سلسلة القيمة المركبة.

شركة (دي إتش إل) لسلاسل الإمداد ــ اتفاق لتقييم جدوى إنشاء مركز مشتريات وخدمات لوجستية صناعية يخدم المملكة والشرق الأوسط.

شركة فيوليا ــ مذكرة تفاهم حصرية للتأكد من الجدوى التجارية لإنشاء شركة متكاملة لإدارة النفايات على مستوى عالمي، جنبًا إلى جنب مع جهة إستراتيجية في المملكة.

إير ليكويد وهاليبرتون وصندوق الاستثمارات العامة، بيكر هيوز وصندوق الاستثمارات العامة، ليند وشلمبرجير وصندوق الاستثمارات العامة – 3 مذكرات تفاهم منفصلة غير ملزمة لتقييم فرص احتجاز وتخزين الكربون (CCS) والشراكات المحتملة.

الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية AIC، والخليج للأعمال الحديدية GSW، وسيانغ، وسندان، وشركة نوفل العربية الشرق الأوسط المحدودة (نارميل) ــ 5 مذكرات تفاهم منفصلة بشأن مكونات المباني سابقة التجهيز.

شركة سامسونج للهندسة المحدودة، وهيونداي، وسايبم – 3 مذكرات تفاهم منفصلة بشأن الهندسة والشراء والإنشاءات.

إليون وقرين قروفز – مذكرتا تفاهم منفصلتان لتقييم جدوى توطين الحلول المعتمدة على الطبيعة.

هانيويل – مذكرة تفاهم بهدف إنشاء مشروع مشترك يقوم بتطوير وتنفيذ حلول رقمية من الجيل التالي من شأنها تحسين الكفاءة والاستدامة وتمكين التميّز التشغيلي للمنشآت الصناعية.

شركة جلف مودلار اندستري، مذكرة تفاهم للتحقق من جدوى تطوير واستخدام التطبيقات اللا معدنية في عملية تصنيع المباني سابقة التجهيز في قطاع البناء والتشييد.

شركة أرمورك – مذكرة تفاهم للتحقق من جدوى تطوير واستخدام تطبيقات الخرسانة البوليمرية اللا معدنية في قطاع البناء والتشييد.

شركة شل، وشركة أدفانسد ميتالورجيكال جروب (إيه إم جي)، وشركة يونايتد للتصنيع – مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن استخلاص المعادن من المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة لتصنيع المعادن والمحفزات الكيمائية.

شركة أفيفا – مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء تحالف إستراتيجي يُسهم في توطين نشر وتطوير التقنيات الرقمية المختلفة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلّم الآلي (ML) والتوأمة الرقمية.

شركة باوستيل – مذكرة تفاهم لإجراء دراسة هندسية ووضع الخطط اللازمة لبناء وامتلاك وتشغيل منشأة متكاملة لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

ونتيجة لدعم أرامكو السعودية المستمر لمنظومة الأعمال الصناعية، تم تنفيذ اتفاقية مشروع مشترك بين شركة سياه ودسر لتوطين صناعة الأنابيب غير الملحومة والأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ.

من جانبه، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي: “تجتذب أرامكو السعودية من خلال (نماءات)، شركاء عالميين يشاركوننا الهدف نفسه وهو التنمية الصناعية المستمرة. ونهدف إلى تحقيق ميزة تنافسية ومنافع للبيئة، وأعمالنا، وشركائنا ولقطاع الطاقة والكيميائيات على نطاق أوسع، وذلك بالاستفادة من الحوافز المالية والتمويلية والضريبية والتنظيمية التي يوفرها برنامج شريك الحكومي”.