السعودية تستأنف حركة السفر مع الإمارات والأرجنتين وجنوب إفريقيا

وكالات – ذكرت وزارة الداخلية السعودية اليوم أن الرياض قررت رفع الإمارات والأرجنتين وجنوب إفريقيا من قائمة الدول المحظور على مواطنيها السفر إلي المملكة. وقالت إن السعودية سمحت كذلك لمواطنيها بمعاودة السفر للدول الثلاث اعتبارا من غد الأربعاء الثامن من سبتمبر.

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