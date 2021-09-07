مال وأعمال

السعودية تستأنف حركة السفر مع الإمارات والأرجنتين وجنوب إفريقيا

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وكالات – ذكرت وزارة الداخلية السعودية اليوم أن الرياض قررت رفع الإمارات والأرجنتين وجنوب إفريقيا من قائمة الدول المحظور على مواطنيها السفر إلي المملكة.

وقالت إن السعودية سمحت كذلك لمواطنيها بمعاودة السفر للدول الثلاث اعتبارا من غد الأربعاء الثامن من سبتمبر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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