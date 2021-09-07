الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة يشارك في مؤتمر مصر للتعاون الدولي

دوت الخليج – يشارك المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي في القاهرة يومي 8 و9 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتحدث سنبل، غدا الأربعاء في جلسة عن دور التعاون الدولي الإنمائي في تسريع التقدم نحو خطة عام 2030 بمشاركة وزراء أفارقة ومتحدثون من عدة مؤسسات دولية.

كما يلتقي خلال زيارته إلى القاهرة بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الإسلامى للتنمية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لبحث تعزيز التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والحكومة المصرية وبرامج التعاون المستقبلية.

وتعاونت المؤسسة مع وزارة التعاون الدولي في تنظيم ورشة في اليوم الثاني للمؤتمر عن “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA): آفاق وتحديات التجارة الرقمية للقطاع الخاص”، بمشاركة وزيرة التعاون الدول الدكتورة رانيا المشاط و عدد من الوزراء ومتحدثين رفيعي المستوى.

وسيتم تسليط الضوء على دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في معالجة قيود التجارة الرقمية وتأثير البنية التحتية للجودة على القطاع الخاص في التجارة الرقمية.

وستتناول ورشة العمل أيضًا الحلول التنظيمية الممكنة، لا سيما لقضايا مثل حماية البيانات والملكية الفكرية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية جعل التجارة عبر الحدود أكثر سهولة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المهندس هاني سنبل:” أتطلع للمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، حيث تعد مصر من أهم شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من حيث الدور الهام التي تلعبه القاهرة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الجديدة و أهميته في تعزيز وتيسير التجارة والتصدير بين دول إفريقيا بالإضافة إلى التركيز على تحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف أن محفظة المؤسسة في مصر متنوعة حيث تضم عدة برامج مهمة مثل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ومشاريع تهدف إلى تنمية الصادرات بالإضافة إلى عمليات تمويل التجارة بمجموع كلي نحو 11.207 مليار دولار أمريكي لدعم قطاعات الطاقة و السلع التموينية وقطاعات أخرى.