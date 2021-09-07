الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى 3 دول وتخفف تصنيف الإمارات

وكالات – حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء من السفر إلى سريلانكا وجامايكا وبروناي بسبب زيادة إصابات كوفيد-19. وخففت المراكز تصنيفاتها للإمارات وهولندا ومالطا وغينيا بيساو من المستوى الرابع “مرتفع جدا” إلى المستوى الثالث “مرتفع فقط”. وزادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مستوى التحذير بالنسبة لأستراليا من الأول “منخفض” إلى المستوى الثاني “معتدل”. وتصدر المراكز الأمريكية توصيات السفر للدول من الأراضي الأمريكية لكنها لا تصدر توصيات لكل ولاية أمريكية على حدة. وتدرج حاليا نحو 80 وجهة من أصل نحو 200 في المستوى الرابع من بينها ما يتبع الأراضي الأمريكية.

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