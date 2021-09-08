العناني يبحث آليات دعم منتج السياحة الثقافية في مصر

دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمناقشة سبل دعم منتج السياحة الثقافية في مصر والنهوض به ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليه.

وبحث الاجتماع آليات دعم السياحة الثقافية التي تضررت كثيرا مؤخرا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما ناقش مقترح استحداث تصاريح زيارة مجمعة للأماكن الأثرية المختلفة للرحلات السياحية والنيلية على غرار تصاريح كايرو باس والأقصر باس.

كما ناقش الاجتماع أهمية ربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل من خلال البرامج السياحية التي تنظمها الشركات لدمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

خطة تنفيذية لتحفيز الشركات على إدراج أسواق السلع والمنتجات اليدوية ضمن برامج الزيارات

وحث الدكتور خالد العناني، الشركات السياحية على إدراج زيارة الأسواق التقليدية الخاصة ببيع السلع والمنتجات والحرف اليدوية الموجودة بالمحافظات السياحية وخاصة في محافظات الأقصر وأسوان في برامجهم السياحية التي ينظموها، فيما وجه بإعداد مقترح خطة تحفيزية لتنفيذ ذلك.

كما تطرق اللقاء لمناقشة مقترح الاحتفال بيوم السياحة العالمي، والذي يحل سنويا يوم 27 سبتمبر، من خلال مقترح دعوة مجموعة من سفراء دول العالم بالقاهرة لزيارة محافظة أسوان والمناطق السياحية والأثرية بها.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورؤساء لجان تسيير أعمال كل من غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية، وعدد من أعضاء الغرفتين، وبعض رؤساء و أعضاء الشركات العاملة في مجال السياحة الثقافية.