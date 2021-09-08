المؤشر الأمريكي ناسداك يبلغ مستوى قياسيا مرتفعا بدعم شركات التكنولوجيا الكبرى

وكالات – أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا اليوم الثلاثاء، بينما بلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا، مع عكوف المستثمرين على دراسة المخاوف حيال تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي مقابل التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيحافظ على سياسته النقدية التيسيرية.

وتلقى ناسداك الدعم في أغلب أوقات الجلسة من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تحفز مكاسب وول ستريت في السنوات الأخيرة.

وبلغ كل من سهمي أبل ونتفليكس مستويات قياسية.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.75% إلى 35104.56 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.33% إلى 4520.26 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.07% إلى 15374.08 نقطة.