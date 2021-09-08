نحو 75% من البالغين بالولايات المتحدة تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا

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وكالات – ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 75% من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من أحد لقاحات فيروس كورونا حتى صباح يوم الثلاثاء.
وقالت المراكز إن 193 مليونا و798688 تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين حصل 165 مليونا و947460، أو 64.3%، على تطعيم كامل.
وأعطت الولايات المتحدة 375 مليونا و995378 جرعة من لقاحات كوفيد-19 في أنحاء البلاد حتى صباح اليوم الثلاثاء، ووزعت 450 مليونا و122155 جرعة.
ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتك ذوي الجرعتين وكذلك لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة.
وحصل أكثر من 1.4 مليون على جرعة إضافية إما من لقاح فايزر أو مودرنا منذ 13 أغسطس عندما سمحت الولايات المتحدة بجرعة ثالثة من اللقاحين لمن يعانون ضعفا في جهاز المناعة والذين من المحتمل أن تتكون لديهم حماية أقل بعد تلقي الجرعتين.
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