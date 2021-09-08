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– أظهرت وثيقة مصرفية أن أبوظبي حددت اليوم الأربعاء، سعرا استرشاديا مبدئيا عند حوالي 90 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية لسندات لأجل عشر سنوات، وعند حوالي 130 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية لسندات لأجل 30 عاما.
ويقوم بترتيب الصفقة بنوك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد، وذلك وفقا لوثيقة من أحد البنوك. ومن المتوقع إغلاق الصفقة اليوم الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبوظبي تطرح ثاني سندات دولارية لها في 2021 على شريحتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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