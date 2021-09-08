أبوظبي تطرح ثاني سندات دولارية لها في 2021 على شريحتين

– أظهرت وثيقة مصرفية أن أبوظبي حددت اليوم الأربعاء، سعرا استرشاديا مبدئيا عند حوالي 90 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية لسندات لأجل عشر سنوات، وعند حوالي 130 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية لسندات لأجل 30 عاما.

ويقوم بترتيب الصفقة بنوك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد، وذلك وفقا لوثيقة من أحد البنوك. ومن المتوقع إغلاق الصفقة اليوم الأربعاء.