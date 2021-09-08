مبادلة للبترول تعتزم اختيار بنوك لتمويل صفقة الاستحواذ على 22% في حقل غاز تمار البحري

سي ان بي سي _ قال مصدران مصرفيان لـCNBC عربية، إن مبادلة للبترول، ذراع النفط التابعة لمبادلة للاستثمار الحكومية في أبوظبي، تبحث خيارات التمويل للاستحواذ على حصة في حقل تامارا الإسرائيلي في صفقة استحواذ مشبعة بالديون.

وأضافت المصادر أن الشركة الإماراتية خاطبت بنوكا بشان التمويل الذي تبلغ قيمته نحو مليار دولار مقابل حصة 22% في الحقل الإسرائيلي وهي الصفقة التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعلنت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية الخميس الماضي عن اتمام صفقة لبيع حصة 22% في حقل غاز تمار البحري في شرق المتوسط إلى مبادلة للبترول في أبوظبي مقابل مليار دولار تقريبا.

وأضافت ديليك، إن هذه أكبر صفقة تجارية توقعها مجموعة إسرائيلية وأخرى إماراتية منذ وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاق سلام في العام الماضي.

وحقل تمار واحد من مصادر الطاقة الرئيسية في إسرائيل وتبلغ طاقته الإنتاجية 11 مليار متر مكعب سنويا من الغاز.

وأضاف مصدر أخر التمويل قد يتم عبر استخدام جزء من السيولة لدى الشركة وجزء أخر من أسواق الدين.