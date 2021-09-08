الملتقى العربي للاستثمارات توقع عقد تطوير أراضيها في ألماظة مع شركة بنيان

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رنا ممدوح _ وقعت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، عقد تطوير قطع الأراضي المملوكة بنظام الإيرادات وذلك بالشراكة مع شركة بنيان للتطوير العقاري.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قطع الأراضي المملوكة لها في منطقة ألماظة 18 قطعة أرض بإجمالي مساحة تبلغ نحو 17 ألف متر.
وقالت، إنه من المزمع إقامة مجمع سكني متكامل الخدمات بإجمالي مساحة بنائية تبلغ نحو 50 ألف متر مربع.
وأشارت، إلى أن إجمالي المبيعات المتوقعة للمشروع تبلغ نحو 900 مليون جنيه.
وذكرت، أن مشروع تطوير قطع الأراضي يعد أكبر مشروعات الاستثمار العقاري لشركة الملتقي العربي للاستثمارات والذي بدوره يعزز من إستراتيجية ومستهدفات الشركة القائمة على تعظيم الاستفادة من الاصول والاستثمارات المملوطة للشركة وخلق قيمة مضافة بالإضافة إلى تعظيم عوائد المساهمين وقيمة محفظة الاستثمارات وتحقيق تدفق نقدي مستمر للشركة.
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