بلاك روك الأمريكية تجمع مليار دولار لأول صناديقها في الصين

العربية نت _ جمعت شركة بلاك روك الأمريكية، أكبر مدير أصول في العالم، 6.7 مليار يوان (مليار دولار) لصندوقها المشترك الأول في الصين، وبدأت استثمارات محلية للعملاء في سوق الثروة الواعدة في العالم بعد أن وصف الملياردير جورج سوروس استثمارها في الصين بأنه “خطأ مأساوي”.

وأغلقت وحدتها في الصين فترة الاكتتاب قبل الموعد النهائي، الذي كان مقرراً له في 10 سبتمبر، دون الوصول إلى السقف المستهدف للصندوق عند 8 مليارات يوان، من أجل تسريع عمليات الاستثمار في أقرب وقت، وفقاً لمصدر تحدث لوكالة “بلومبرج”. وأوضحت الشركة أن الصندوق اجتذب أكثر من 111 ألف مستثمر.

بدورها، قالت رئيسة شركة بلاك روك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، راشيل لورد، في بيان: “نحن فخورون جداً بتحقيق هذا الإنجاز لأعمالنا في إدارة الصناديق في الصين، ونشعر بالامتنان للدعم الساحق من المستثمرين”.

وتقود BlackRock غزوة عالمية في صناعة إدارة الأصول في الصين، بعد أن أصبحت أول مدير أصول يعمل مباشرة في ثاني اقتصاد في العالم، رغم أنه مملوك بالكامل للأجانب.

ويسعى المستثمرون الأجانب إلى تحقيق إمكانات للنمو على الرغم من مخاوف المنتقدين مثل سوروس، الذي كتب في صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن دخول أكبر مدير أصول في العالم إلى الصين “قد يخاطر بأموال العملاء والمصالح الأمنية الأمريكية”.

بينما تواجه شركة بلاك روك تحدياً لجذب المستثمرين الأفراد الصينيين المتعطشين للعوائد في صناعة مزدحمة تهيمن عليها الشركات المحلية، فإنها تستغل السوق في واحدة من أقوى سنواتها، حيث جمعت الصناديق المشتركة الجديدة أكثر من تريليوني يوان هذا العام حتى أغسطس، وهو ثاني حجم أموال يتم جمعها خلال عام، متخلفاً فقط عن الرقم القياسي العام الماضي البالغ 3.1 تريليون يوان.

سيدير صندوق استثمار الأوراق المالية المشترك لشركة بلاك روك في الصين، أليكس تانغ، الذي لديه خبرات تصل لنحو 16 عاماً في الاستثمار في أسواق الأسهم الصينية.