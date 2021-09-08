350 مليار دولار خسائر العملات المشفرة في 24 ساعة.. والقيمة السوقية تهوى إلى 2 تريليون دولار

وكالات _ خسرت العملات المشفرة بين عشية وضحاها ما يقرب من 350 مليار دولار، لتهبط القيمة السوقية للعملات الرقمية من أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 4 أشهر عند مستويات2.351 تريليون دولار إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار.

ويبدو أن أنهيار سوق العملات المشفرة لم يتوقف بعد، وبينما يبحث البعض عن تحركات غامضة لحيتان العملات أو يتبارى المحللون في إرجاء الهبوط الدامي إلى عمليات تصحيح أو جني أرباح عميق، لا تزال الرؤية أقل وضوح.

بيد أن الكثيرين من المناهضين للتشفير، يرى أن تلك طبيعة سوق العملات عالية المخاطر وسريعة التقلبات، على الرغم من التحفيز الأخير الذي استقبله السوق عقب اعتماد السلفادور للبتكوين كعملة وطنية.

وفقدت بيتكوين وحدها ما يقرب من 130 مليار دولار في الساعات الـ24 الماضية ، وتنخفض الآن قرب مستويات 45.5 ألف دولار بينما شوهدت قرب مستويات الـ43 دولار في ساعات سابقة أي أنها تكبدت ما يقرب من 10 آلاف دولار.

ونزلت الايريوم بأكثر من 15% نزولا إلى مستويات 3.34 ألف دولار، بينما هوت قيمتها السوقية إلى ما يقرب من 390 مليار دولار.

ونزلت كاردانو رغم تأكيدات اطلاق تحديث ألونز في موعده 12 سبتمبر المقبل، وتراجعت ثالث أكبر العملات الرقمية بحوالي 14% إلى مستويات 2.34 دولار بينما هوت قيمتها السوقية إلى 75 مليار دولار.

وتراجعت بينانس كوين والريبل بحوالي 20% ، ونزلت الاولى إلى 399 دولار، بينما هوى الريبل إلى مستويات 1.07 دولار.

حتى سولانا المتألقة التي خالفت تراجعات أمس الثلاثاء، سجلت خسائر اليوم بنسبة 15% نزولا إلى مستويات 161.8 دولار .

وتراجعت الدوجكوين 18% نزولا إلى مستويات 0.244 دولار، ببينما نزلت بولكا دوت ويوني سواب بأكثر من 20%.

وقال البنك الدولي، إنه لا يستطيع مساعدة السلفادور في عملية اعتماد استخدام بيتكوين كعملة قانونية، بسبب أوجه قصور تتعلق بالبيئة والشفافية.

وأصبحت السلفادور أول دولة في العالم تقوم باعتماد عملة بيتكوين المشفرة كعملة قانونية بجانب الدولار، مع مساعي تقليص تكلفة التحويلات الخارجية.