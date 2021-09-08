رئيس دويتشه بنك يؤكد حاجة أوروبا لبنوك أكبر وأكثر قدرة على المنافسة

وكالات _ أكد رئيس مصرف دويتشه بنك الألماني، كريستيان زيفينج، حاجة أوروبا إلى بنوك أكبر وأكثر قدرة على المنافسة، لمواجهة المنافسة الدولية الشرسة.

وحذر زيفينج اليوم في مستهل المؤتمر المصرفي الذي تنظمة صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية عبر الإنترنت قائلا: “يجب في النهاية الاستفادة من وفورات الحجم في أوروبا”.

وأضاف: “لقد كان ولا يزال الشيء الصحيح هو تنظيم البنوك الكبرى بعناية بالغة. ولكننا في الوقت نفسه قمنا في أوروبا بالكثير من الأمور التي أعاقت نمو البنوك. هذا مسار مشكوك فيه – مع تزايد أهمية الحجم في عالم المال بشكل كبير”.

وأشار رئيس مصرف دويتشه بنك، إلى أن كفاءة السوق المصرفية ورأس المال هي واحدة من المزايا الكبيرة المتوفرة في الولايات المتحدة، وقال: “من أجل اللحاق بالركب مرة أخرى، تحتاج أوروبا أيضا إلى سوق مصرفية ورأس مال أقوى، وإلا فلن نكون قادرين على إثبات جدارتنا في اقتصاد عالمي مستقطب بين الولايات المتحدة والصين”.

وجدد زيفينج دعوته لإحراز تقدم في توحيد أسواق رأس المال في أوروبا، معتبرا تأسيس اتحاد للبنوك وأسواق رأس المال شرطا ضروريا لقطاع مالي قوي في أوروبا، وقال: “لم نعد قادرين على تحمل مسار التطور، نحن الآن بحاجة إلى قفزة كبيرة. وسيؤدي ذلك أيضا إلى تسريع عملية التوحيد التي طال انتظارها على نحو عابر للحدود الوطنية”.

ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى إزالة العقبات البيروقراطية بين دول الاتحاد الأوروبي من أجل منح الشركات المزيد من الفرص لجمع الأموال، إلى جانب منح المستهلكين أيضا المزيد من الخيارات للاستثمارات عبر الحدود.

وفي أوروبا – على عكس الولايات المتحدة – يتم منح القروض والتمويل بشكل أساسي من قبل البنوك. وكانت خطط مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتحاد أسواق رأس المال مطروحة على الطاولة منذ سبتمبر 2015، لكن التنفيذ تعثر.