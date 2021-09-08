مفوضة الاتحاد الأوروبي: متفائلون بما سيتوصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي لدعم الجهود التنموية 

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إسلام فضل _ قالت جوتا أوربيلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، أنها متفائلة بما سيتوصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 من برنامج عمل وتوصيات من خلال مناقشاته، مشيرة إلى أهمية القضايا والموضوعات في إطار ما يطرحه من شراكات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت خلال كلمتها أمام المنتدى الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا أودت بحياة نحو 4.5 مليون شخص وأن خطورة تداعيات تلك الجائحة تتزايد في ضوء غياب المساواة الاقتصادية، مشددة على ضرورة معالجة الأزمة بجهود دولية متواصلة وخلق الفرص الواعدة والمناسبة لإعادة ترميم البناء الدولي وزيادة التبادل وتحقيق الأهداف الأممية.
وتابعت:” نستطيع معا الترويج للنمو المستدام وزيادة تعليم السيدات والشباب ، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون المستمر مع كافة الأطراف لدعم جهود التنمية .
وأعربت مفوضة الإتحاد الأوروبي للشراكات الدولية عن تطلعها للتعاون المستمر لإنجاح قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي التي ستعقد في 2022, وضرورة تحويل التحديات إلى فرص ونمو تاريخي.
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