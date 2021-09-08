الوطنية للطباعة تقفز بسعر عرض شراء الشروق الحديثة إلى 74.5 جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الوطنية للطباعة لشراء 100% من أسهم رأسمال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الوطنية للطباعة أرسلت بيان اليوم بشأن تعديل سعر عرض الشراء ليصبح السعر المحدد طبقا للقيمة العادلة والتي تم إعدادها للتوافق مع معايير التقييم المالي للمنشآت هو 74.5 جنيه للسهم بدلا من 56.7 جنيه.

يذكر أن الهيئة نشرت في 11 أغسطس الماضي إفصاح بشأن إيداع مشروع عرض شراء إجباري المقدم من شركة الوطنية للطباعة والخاص بشراء حتى 100% من أسهم رأسمال الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

الجدير بالذكر أن شركة الوطنية للطباعة تستحوذ على حصة بنسبة 89.91% من رأسمال الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.