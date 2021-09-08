منظمة التعاون الاقتصادي: التمويلات التي حصلت عليها أفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة

إسلام فضل _ قال جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التمويلات التي حصلت عليها إفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة في دول القارة التي تعاني من العديد من المشكلات.

وأضاف شلاجينهوف في كلمته أمام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 في نسخته الأولى، إن إفريقيا حصلت على 41.4 مليار دولار خلال العام 2018 – 2019 وهو تمويل غير كاف مقارنة بإحتياجات القارة.

وأكد على ضرورة حشد التمويلات الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص.

وأشار نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النظام متعدد الأطراف أثبت نجاحه خلال جائحة كورونا، وأن مواصلة هذا التعاون سيكون ضرورياً من أجل تحقيق التعافي الكامل من جائحة كورونا.

وأنطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني