المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة: تداعيات كورونا ساهمت في زيادة الفجوة التمويلية بتريليوني دولار

إسلام فضل _ قال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن تداعيات جائحة فيروس كورونا ساهمت في زيادة حجم الفجوة التمويلية بتريليوني دولار والتي ارتفعت من 1.5 تريليون دولار، إلي 3.5 تريليون دولار.

واضاف سنبل في كلمته بالجلسة الثانية لمنتدي مصر للتعاون الدولي، بعنوان تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، اننا نعمل علي استمرار تقديم الدعم للدول للحد من تأثير الجائحة.

وذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمكنت من استخدام ادوات ونظم مختلفة من أجل الحفاظ علي الدعم للدول الأعضاء وتنظيم الشراكات.

وأوضح اننا لن نستطيع أن نعمل علي سد الفجوة التمويلية بمفردنا وأننا نحتاج إلى التعاون الدولي خاصة من القطاع الخاص، ونعمل علي حشد الموادر لسد تلك الفجوة التمويلية.

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.