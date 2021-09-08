بنك الاستثمار الأوروبي يتناقش مع مستثمرين أفارقة لإنتاج لقاح فيروس كورونا

إسلام فضل _ قال توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك لديه اهتمام بشكل كبير في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلي أن البنك لديه عدد من المشروعات في قارة أفريقيا أبرزها في مصر وشمال أفريقيا.

وكشف أوستروس، في كلمته بالجلسة الثانية لمنتدي مصر للتعاون الدولي، بعنوان تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، أن البنك يتناقش خلال الفترة الراهنة مع عدد من المستثمرين الافارقة لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا.

وأوضح أن تفشي فيروس كوورنا أظهرت ترابط العالم بشكل كامل للتصدي للفيروس، مؤكدًا أن الاستثمار في قطاع الصحة خلال الفترة الحالية مهم للغاية.

وأشار إلي أن 50٪ من إستثمارات البنك متعلقة بتغير المناخ، موضحا أن يراعي في كامل استثماراته أهمية المناخ.

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.