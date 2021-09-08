المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة: وفرنا تمويلات بقيمة 60 مليار دولار للدول الأعضاء

إسلام فضل _ قال هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذكر أن المؤسسة نجحت منذ عام 2018 في جمع نحو 40 مليار دولار من الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المؤسسة توفر نحو 60 مليار دولار للدول الأعضاء.

وأضاف سنبل، خلال كلمته بمؤتمر منتدي مصر للتعاون الدولي، في الجلسة الثانية بعنوان “تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030″، أن المؤسسة نجحت خلال الفترة الماضية في الحفاظ على مساعدة الدول الأعضاء، اذ تعكف علي جذب الموارد من قبل الدول الأعضاء والقطاع الخاص لتقليص الفجوة التمويلية.

وأشار إلى أن المؤسسة تمكنت من بناء الثقة مع الدول الأعضاء منذ بداية تأسيسها، مضيفًا أن المؤسسة تسعى لتكريسها وتوزيعها بطريقة ناجحة.

وذكر أن المؤسسة لا تهدف إلي توفير التمويل فقط وإنما تعمل علي تقديم الخدمات الاستشارية والفنية للدول الأعضاء لتحقيق اعلي معدلات للنمو.

وأطلقت اليوم وزارة التعاون الدولي، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني

ويشارك في المنتدي شخصيات رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.